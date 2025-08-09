Приморец порезал ножом людей на проезжей части и попал на видео

В Приморье на видео сняли людей, которых мужчина порезал на проезжей части

В городе Уссурийске Приморского каря мужчина порезал ножом людей на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Пьяный человек пристал к девушке, начал звать ее в другое заведение. Отказ не принимал — за подругу пришлось вступаться знакомым. Чтобы все решить, вышли на улицу. В итоге двое получили удары лезвием. На месте были скорая и полиция», — рассказали очевидцы.

Местные жители запечатлели людей на видео. На кадрах заметно, что в момент конфликта толпа стоит на проезжей части, люди что-то кричат. По информации канала, инцидент произошел на улице Тургенева. В результате произошедшего пострадали четыре человека: трое мужчин и 29-летняя девушка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину, порезавшего приморцев.

