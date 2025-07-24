Нижегородка с голой грудью гуляла по проезжей части, и это попало на видео

В Арзамасе женщина с голой грудью просила помощи на проезжей части

В городе Арзамасе Нижегородской области голая женщина шла по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Помогите, кто-нибудь! Пожалуйста, у меня немеют ноги!», — говорил женщина.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полуголая женщина идет по проезжей части.

До этого сообщалось, что в городе Мурино Ленинградской области обнаженная девушка залезла на капот автомобиля. Судя по видео, водитель попытался успокоить девушку и увести подальше от дороги, но не удалось — через несколько секунд она снова выбежала к проезжей части.

Кроме того, в Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии. На кадрах видно, как человек на самокате едет на большой скорости по пешеходному переходу, где врезается в машину Росгвардии. От удара самокатчицу отбрасывает и она приземляется на проезжую часть. К пострадавшей подбегают правоохранители и прохожие.

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