Стало известно наказание главы Союза художников за сбитых детей

У главы Союза художников Татарстана отобрали права на полтора года за наезд на детей. Об этом пишет Госавтоинспекция Казани в своем Telegram-канале.

«Мировой судья по Кировскому судебному району города Казани постановил: лишить водителя права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев», - говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Казани председатель правления Союза художников Татарстана в нетрезвом состоянии сбил трех детей на пешеходном переходе.

После наезда на детей водитель фургона скрылся с места происшествия. В МВД Татарстана сообщили, что личность водителя установлена, он задержан.

Водитель признался, что был за рулем нетрезв. На него составлено четыре административных протокола.

