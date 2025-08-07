На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выяснилось, что быстрее всего разрушает двигатель автомобиля

Автодом: низкое давление масла приводит к разрушению двигателя
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Низкое давление масла в силовом агрегате способствует его быстрому разрушению. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. В некоторых случаях двигатель может загореться.

«Если на приборной панели горит индикатор низкого давления масла, то движение на автомобиле запрещено, так как отсутствие в моторе смазывающей жидкости приводит к его разрушению. Если давления масла нет, то реальный ресурс двигателя до заклинивания совсем небольшой. Заклинивание может сопровождаться даже пожаром», — предупредил Тимашов.

Первое, что выходит из строя при езде на автомобиле с минимальным количеством масла в двигателе, — это вкладыши коленчатого вала и сам вал. Далее начинается разрушение всего, все что смазывается и охлаждается маслом: поршни, масляный насос, блок цилиндров, распределительные и балансировочные валы с местами посадки (ГБЦ), цепи ГРМ и прочие элементы двигателя, сказал эксперт.

Он добавил, что если в автомобиле установлен электронный щуп уровня масла и появилось уведомление о необходимости долить «1 литр масла», то движение продолжить можно, но желательно на минимальное расстояние до ближайшего сервисного центра, магазина или заправки и долить масло.

Ранее были названы 5 основных проблем китайских автомобилей в России.

