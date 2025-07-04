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Названы 5 основных проблем китайских автомобилей в России

Автоэксперт Хайцеэр перечислил 5 проблем современных китайских автомобилей
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Рамиль Ситдиков

У современных китайских автомобилей есть ряд серьезных недостатков, которые инженерам КНР пока не удается победить. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Первая проблема, с которой сталкивается владелец китайского автомобиля, — большой расход топлива. В основном на такие машины ставят 1,5-литровые моторы с турбиной, что увеличивает расход бензина. У некоторых машин некорректно работает электроника из-за того, что ее слишком много», — сказал эксперт.

По-прежнему очень долго идут из Китая автозапчасти для ремонта китайских автомобилей, что также нельзя записать в плюсы этих машин. У многих из них недостаточно идеально согласована связь коробки передач с двигателем. Не всегда четко работают китайские роботизированные трансмиссии и вариаторы — есть провалы тяги во время движения.

Вызывает сомнение и ресурс малообъемных двигателей. Такие моторы работают на грани ресурса, технологически они одноразовые, поэтому их проще менять, чем чинить, пояснил Хайцеэр.

Ранее россиянам назвали неисправности, которые можно определить по моторному маслу.

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