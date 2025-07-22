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Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
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Telegram-канал «SHOT»

Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, сообщает Telgram-канал SHOT.

«Около часа назад в турецком городе Серик произошла авария с туристическим автобусом, который вез 33 туриста из России на экскурсию за город. Автобус начало заносить, когда он заехал на мост. В итоге, водитель, чтобы не рухнуть вниз, влетел в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы», — сообщает канал.

Автобус получил повреждения кузова. Пассажиры и водитель не пострадали.

До этого в турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП, при котором пострадали шесть человек.

Авария произошла накануне утром на трассе D400 в районе города Манавгат. Водитель не справился с управлением транспортным средством, из-за чего микроавтобус врезался в ограждение и завалился набок в кювет. При этом пострадали туристы из Турции, Германии и Казахстана.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.

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