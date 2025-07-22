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Стало известно о состоянии российских туристов, попавших в ДТП в Турции

В АТОР рассказали о состоянии россиян, попавших в ДТП в Турции
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Telegram-канал «SHOT»

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде. Один из пострадавших отправлен в больницу для обследования, остальные туристы не получили серьезных травм. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе в Ассоциации Туроператоров (АТОР).

О происшествии стало известно сегодня утром. Автобус, направлявшийся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России. По информации АТОР, транспортное средство въехало в дорожное ограждение.

Как уточнили в организации, все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. В настоящий момент их доставили в отели. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами, отметили в АТОР.

До этого в турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП. В результате происшествия пострадали шесть человек.

Ранее в Турции перевернулся автобус с россиянами.

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