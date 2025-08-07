На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России впервые за несколько лет опустились цены на автомобили

«Автостат»: в РФ средневзвешенная стоимость нового авто составила 3,14 млн рублей
true
true
true
close
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

По итогам первых шести месяцев 2025 года в России средневзвешенная стоимость нового авто опустилась до 3,14 млн рублей, а подержанного – до 1,14 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Снижение показателя наступило после роста в 2020-2024 годах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ценник на новую машину упал на 2%, а подержанного – на 3%.

«Впрочем, несмотря на отрицательную динамику, средневзвешенная цена нового автомобиля второй год подряд превышает отметку в 3 млн рублей», — отметили эксперты.

До этого сообщалось, что в России в июне подержанные автомобили продолжили падать в цене. Самое заметное снижение в –6% за год показали большинство иностранных брендов. Отмечается, что средний ценник на машины из Китая держится на уровне 2 млн рублей. При этом, автомобили российских марок подешевели на 1% за месяц и на 2,3% за год, то есть до 698 тыс. рублей.

Сильнее всего цены на подержанные автомобили падают в Адыгее, Калининградской и Ярославской областях, а также Алтайском крае (до −8% за месяц).

Ранее стало известно, какая машина с пробегом стала самой популярной среди россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами