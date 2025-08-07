В России впервые за несколько лет опустились цены на автомобили

По итогам первых шести месяцев 2025 года в России средневзвешенная стоимость нового авто опустилась до 3,14 млн рублей, а подержанного – до 1,14 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Снижение показателя наступило после роста в 2020-2024 годах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ценник на новую машину упал на 2%, а подержанного – на 3%.

«Впрочем, несмотря на отрицательную динамику, средневзвешенная цена нового автомобиля второй год подряд превышает отметку в 3 млн рублей», — отметили эксперты.

До этого сообщалось, что в России в июне подержанные автомобили продолжили падать в цене. Самое заметное снижение в –6% за год показали большинство иностранных брендов. Отмечается, что средний ценник на машины из Китая держится на уровне 2 млн рублей. При этом, автомобили российских марок подешевели на 1% за месяц и на 2,3% за год, то есть до 698 тыс. рублей.

Сильнее всего цены на подержанные автомобили падают в Адыгее, Калининградской и Ярославской областях, а также Алтайском крае (до −8% за месяц).

