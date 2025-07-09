Названы автомобили, которые стали быстро дешеветь в России

«Авто.ру Оценка»: подержанные иномарки в России подешевели на 6% за год

В России в июне подержанные автомобили продолжили падать в цене. Об этом сообщили эксперты «Авто.ру Оценка».

Самое заметное снижение в –6% за год показали большинство иностранных брендов. Отмечается, что средний ценник на машины из Китая держится на уровне 2 млн рублей.

Также отмечается, что средняя стоимость на машины с пробегом старше 15 лет снизилась в большинстве сегментов. Автомобили российских марок подешевели на 1% за месяц и на 2,3% за год, то есть до 698 тыс. рублей.

Средний прайс на машины с пробегом из Европы, Японии и Южной Кореи — 2,34 млн рублей. Подержанные автомобили американских марок демонстрируют снижение до 1,3 млн рублей.

Сильнее всего цены на подержанные автомобили падают в Адыгее, Калининградской и Ярославской областях, а также Алтайском крае (до −8% за месяц).

До этого сообщалось, что к разгару лета китайские автокомпании снова снизили цены на новые машины, среди них Chery, Geely и Haval.

Например, Бренды, входящие в китайский концерн Great Wall Motors, переписали ценники на большинство моделей. В частности, на все комплектации кроссовера Haval Dargo и Dargo X (2024 и 2025 года производства) рекомендованная розничная цена уменьшилась на 100 тыс. рублей. При этом скидки, которые ранее варьировались в пределах 50–100 тыс. рублей, отменены.

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