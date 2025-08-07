На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зеленые» предложили расширить меры по развитию электротранспорта

«Зеленые» призвали сделать зарядку электромобилей бесплатной первые три года
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская экологическая партия «Зеленые» предложила расширить меры по развитию электротранспорта в России, в том числе сделать бесплатной или льготной зарядку в первые три года эксплуатации электромобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что партия направила соответствующее обращение в минтранс и минпромторг РФ.

По мнению «Зеленых», при системных и последовательных действиях возможно достичь экологического эффекта от развития электротранспорта. Для этого необходимо реализовать комплекс мер, который предполагает бесплатную или льготную зарядку в первые три года использования транспортным средством.

Также партия предлагает увеличить количество зарядных станций в жилых районах, деловых кварталах и на ключевых транспортных узлах, а в дальнейшем постепенно оснастить ими все парковки в крупных городах страны.

В феврале операторы зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) попросили Минпромторг и Минэкономики вернуть льготы на бесплатный проезд по платным трассам для владельцев всех таких машин, а не только для автомобилей российского производства.

Ранее сообщалось, что автозаправки в России обяжут заряжать электромобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами