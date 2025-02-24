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В России попросили вернуть владельцам электромобилей льготы на платных трассах

Операторы попросили вернуть владельцам электромобилей льготы на платных трассах
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Depositphotos

Операторы зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) попросили Минпромторг и Минэкономики вернуть льготы на бесплатный проезд по платным трассам для владельцев всех таких машин, а не только для автомобилей российского производства. Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) направила соответствующее письмо в эти ведомства, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В нем говорится, что операторы инвестировали свыше 600 млн рублей в установку ЭЗС на платных участках трасс, и сокращение льгот может негативно отразиться на возврате инвестиций и замедлить установку новых зарядных станций. Как считают в АПОЭ, без возвращения льгот не получится добиться необходимой связанности городов и регионов для электромобилей, что может отрицательно повлиять на будущее рынка электромобилей в России.

С 1 марта 2023 года владельцы электромобилей могли бесплатно пользоваться платными участками трасс «Автодора», однако с этого года льгота была ограничена только для автомобилей местной сборки. В результате, по информации Минэкономики, с марта 2023 года по конец прошлого года было совершено свыше 1,1 млн бесплатных проездов. Теперь операторы опасаются, что это может привести к уменьшению трафика и спроса на зарядную продукцию.

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