Автозаправки в России обяжут заряжать электромобили

В России с 2026 года новые АЗС обяжут строить электрозаправки

В России с 2026 года новые автозаправочные станции будут обязаны иметь зарядки для электромобилей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РФ.

«Согласно постановлению кабмина, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, с 1 марта 2026 года при строительстве новых АЗС необходимо будет предусматривать возможность быстрой зарядки электромобилей - с использованием зарядных станций постоянного тока мощностью не менее 44 кВт», — отмечается в публикации.

Требования к оснащению автозаправок быстрыми зарядными станциями для электрических машин будут применяться в том случае, если АЗС имеет технологическое присоединение к электросетям.

До этого стало известно, что в Китае начались продажи нового электрического Li Auto i8.

Ранее были названы автобренды, нарастившие число дилеров в России.