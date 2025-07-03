«Пошла кровь из уха»: самарец избил велосипедиста на парковке, и это попало на видео

В Самаре на видео попало, как водитель до крови избил велосипедиста

В Самаре водитель дважды ударил велосипедиста на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Я стояла на парковке возле клиники СамГМУ в Самаре, ехал мальчишка на этом велосипеде и немного объезжал лужу», — рассказала очевидица.

По ее словам, мужчина вышел из автомобиля и дважды ударил велосипедиста, после чего скрылся. Самарка также отметила, что у пострадавшего пошла кровь из уха.

До этого сообщалось, что на Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. На кадрах видно, как мужчина в трусах открывает дверь и садится на водительское место. По словам местных жителей, днем в районе площади Ленина он проехал на красный сигнал светофора, при этом нарушитель едва не сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а после врезался в припаркованную машину.

По информации канала «Сахалин – Точка отсчета», сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

Ранее в Магнитогорске на видео сняли пятилетнего ребенка за рулем Lada Priora.