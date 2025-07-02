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Холмчанин в трусах угнал авто, и это попало на видео

На Сахалине на видео попало, как мужчина в одних трусах угнал автомобиль
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На Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин – Точка отсчета».

«Странное происшествие произошло 2 июля в портовом городе: мужчина в одних трусах проник в чужую иномарку и поехал кататься. Как сообщили очевидцы, на видео попал момент угона», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина в одних трусах открывает дверь и садится на водительское место. По словам местных жителей, днем в районе площади Ленина мужчина проехал на красный сигнал светофора, при этом нарушитель едва не сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а после врезался в припаркованную машину.

По информации канала, мужчину задержали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, в Новосибирске женщины проехали на капоте, и это попало на видео.

Ранее в Москве бабушка на Porsche Cayenne с номером 001 устроила ДТП и попала на видео.

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