В Магнитогорске на видео сняли пятилетнего ребенка за рулем Lada Priora

В Магнитогорске на видео попало, как пятилетний ребенок управлял Lada Priora

В Магнитогорске пятилетний ребенок управлял автомобилем Lada Priora. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«Жительница Магнитогорска получила штраф за то, что посадила за руль своего пятилетнего сына. Бдительные очевидцы увидели это и все засняли на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что ребенок сидит на руках у женщины и управляет автомобилем.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов увидели запись, после чего оштрафовали 22-летнюю мать мальчика на три тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, правоохранители составили протокол за ненадлежащее воспитание.

До этого сообщалось, что на Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах открывает дверь и садится на водительское место. По словам местных жителей, днем в районе площади Ленина мужчина проехал на красный сигнал светофора.

Ранее сибирячки игнорировали ПДД на капоте автомобиля, и это попало на видео.