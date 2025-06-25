Краснодарец на моноколесе влетел в «Газель», и это попало на видео

В Краснодаре на видео попало, как моноколесник на скорости влетел в «Газель»

В Краснодаре мужчина на моноколесе врезался в «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Предлагаем ознакомиться с видеозаписью инцидента с участием моноколеса и автомобиля «Газель», произошедшего по адресу: ул. Красных Партизан», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина на моноколесе едет в потоке автомобилей, после чего врезается в остановившуюся «Газель». От удара он падает на проезжую часть. После ДТП моноколесник сообщает водителю грузовика, что с ним все нормально.

До этого сообщалось, что на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, в результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.

Ранее иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео.