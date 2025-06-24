Иномарка влетела в толпу геленджичан с ребенком, и это попало на видео

В Геленджике водитель на Volkswagen сбил людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Семья переходила дорогу по зебре на перекрестке Пионерской с Херсонской. «Фольксваген» сначала притормозил на повороте, а потом резко поехал в людей», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка останавливается перед пешеходным переходом, а потом начинает двигаться на толпу людей, которые разбегаются в стороны.

До этого сообщалось, что на Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, в результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.

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