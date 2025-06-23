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На Кузбассе на видео попало, как школьница оказалась на лобовом стекле Subaru

Mash: на Кузбассе школьница на мотоцикле оказалась на лобовом стекле Subaru

На Кузбассе школьница на мотоцикле врезалась в автомобиль Subaru. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Школьница на мотоцикле развернулась перед машиной и оказалась на лобовом стекле. 13-летняя девочка на трассе НовокузнецкМыски — Междуреченск как-то не заметила, что за ней едет «Субару». От серьезных травм ее спасла экипировка», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как девочка выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается иномарка. От удара школьница падает сначала на капот, а потом на проезжую часть.

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, в результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы. В отношении отца школьницы, который приобрел для нее мотоцикл, составили протокол за передачу управления мототехникой лицу, заведомо не имеющему права управления. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве поймали серийного вора автомобилей.

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