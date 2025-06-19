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В Калуге начнут выпускать автомобили Tenet по полному циклу

Шапша: производство Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге стартует летом
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Telegram-канал «Владислав Шапша»

Выпуск автомобилей бренда Tenet в Калуге по полному циклу начнется этим летом, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого (2025. — ред.) года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше», — сказал Шапша.

21 февраля Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале первые фото автомобилей нового российского бренда Tenet. По его словам, начинается подготовка к запуску производства. Шапша тогда добавил, что серийный выпуск автомобилей планируется запустить во втором квартале 2025 года.

О появлении нового автомобильного бренда в России 12 февраля сообщила Группа компаний «АГР». Позже Telegram-канал No Limits заявил, что под маркой будут продавать машины Chery Tiggo 7L.

В Китае автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

Ранее была названа цена нового кроссовера Lada Azimut.

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