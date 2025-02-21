Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калужский губернатор показал фото автомобилей Tenet

Губернатор Шапша опубликовал первое фото нового российского автомобиля Tenet
close
Telegram-канал «Владислав Шапша»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале первые фото автомобилей нового российского бренда Tenet.

«Сейчас начинается подготовка к запуску производства. Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла», — подписал фото глава региона.

Шапша добавил, что серийный выпуск автомобилей планируется запустить во втором квартале 2025 года.

О появлении нового автомобильного бренда в России 12 февраля сообщила Группа компаний «АГР». Позже Telegram-канал No Limits заявил, что под маркой будут продавать машины Chery Tiggo 7L.

В Китае автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

Ранее Volkswagen распространил изображения будущего «народного» автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами