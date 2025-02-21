Калужский губернатор показал фото автомобилей Tenet

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале первые фото автомобилей нового российского бренда Tenet.

«Сейчас начинается подготовка к запуску производства. Предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. От крупноузловой сборки до производства полного цикла», — подписал фото глава региона.

Шапша добавил, что серийный выпуск автомобилей планируется запустить во втором квартале 2025 года.

О появлении нового автомобильного бренда в России 12 февраля сообщила Группа компаний «АГР». Позже Telegram-канал No Limits заявил, что под маркой будут продавать машины Chery Tiggo 7L.

В Китае автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

Ранее Volkswagen распространил изображения будущего «народного» автомобиля.