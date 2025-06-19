Названа цена нового кроссовера Lada Azimut

Первый в истории «АвтоВАЗа» кроссовер Lada Azimut будет стоить около 3 млн рублей, сообщил aif.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Если стоимость этой машины будет меньше 2 млн рублей, то она будет расходиться, как горячие пирожки в голодный год. Но если она будет стоить 2,5 млн рублей, то это будет прямая конкуренция с китайцами. Я не думаю, что она будет стоить меньше 2,5 млн рублей. Думаю, что цена будет стремиться к 3 млн», — сказал собеседник издания.

Кроссовер Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 18 июня. При создании Lada Azimut дизайнеры вдохновлялись Жигулевскими и Уральскими горами, а также архитектурой конструктивизма. Дизайнер уверяет, что никакие иностранные авто за пример не брали, чтобы не получилось что-то второсортное.

Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Уже в базовой комплектации установлены мультимедийная система (с экраном 10 дюймов и 6 динамиками) и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ.

Автомобиль также получит панорамную крышу с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти президента России Владимира Путина.

Ранее стала известна официальная дата выпуска Lada Azimut.