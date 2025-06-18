Стало известно название засекреченного кроссовера Lada

Новая модель российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» носит название Lada Azimut. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Mash узнал название новой засекреченной модели Lada, которая ждет официальной презентации на ПМЭФ-2025. Это Lada Azimut», — говорится в публикации.

До этого появилось первое фото нового кроссовера Lada, накрытого темной тканью.

«Главная интрига — будет ли кроссовер кузовной копией Lada Vesta — развеяна. Возможно, двери и пол — от Vesta, а вот штампы боковины, капота, крылья и т.д., судя по всему, оригинальные», — говорится в публикации No Limits.

Также «АвтоВАЗ» представил гоночную версию Lada Iskra.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra находится на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra предлагается в кузовах седан, универсал и универсал Cross.

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