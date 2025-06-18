Появилось первое фото кроссовера Lada

На Петербургском международном экономическом форуме представили новый кроссовер Lada от российского производителя «АвтоВАЗ». Первое фото автомобиля, накрытого темной тканью, опубликовал Telegram-канал No Limits.

«Главная интрига — будет ли кроссовер кузовной копией Lada Vesta — развеяна. Возможно, двери и пол — от Vesta, а вот штампы боковины, капота, крылья и т.д., судя по всему, оригинальные», — говорится в публикации.

До этого на ПЭМФ в Петербурге компания «АвтоВАЗ» представила гоночную версию Lada Iskra.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra находится на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra предлагается в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получила три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что Aurus представит на ПМЭФ новый минивэн Arsenal.