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Названы пять признаков сломанного двигателя в авто

Автоэксперт Ракитин назвал пять признаков поломки двигателя автомобиля
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Кирилл Брага/РИА Новости

Целый ряд признаков может подсказать водителю, что в работе двигателя возникла неисправность. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на автоэксперта Максима Ракитина. По его словам, при первых же подозрениях на поломку нужно ехать в сервис.

«Любой подозрительный звук, который издает ваш двигатель, — это уже повод. Щелчки могут быть, треск», — заявил эксперт.

Ракитин отметил, что металлический лязг из-под капота, как правило, говорит о серьезной проблеме в моторе. В связи с этим продолжать поездку не стоит.

Среди других признаков — потеря мощности, потеря тяги и нестабильный холостой ход. Кроме того, о поломке мотора могут говорить и странные запахи — например, сгоревшего масла или бензина.

До этого автоэксперт Алексей Ревин заявил, что установку внешних датчиков давления в автомобиле следует производить перед длительной поездкой.

«Влияют, но не очень значительно. Масса датчика с крепежом не превышает 12 г, а закреплен он примерно на том же радиусе, что и балансировочные грузы. Обычно такая величина считается несущественной, хотя перфекционисты могут отбалансировать колеса с датчиками», — заявил он.

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