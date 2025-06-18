Aurus представит на ПМЭФ новый минивэн Arsenal

На ПМЭФ в Петербурге представят новый минивэн Aurus Arsenal VIP

На площадке Петербургского международного экономического форума будут представлены минивэн Aurus Arsenal в исполнении VIP, а также бронированный внедорожник Komendant. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«В рамках экспозиционного пространства бренда, размещенного в выставочном павильоне Музея Гаража особого назначения ФСО России на ПМЭФ-2025, Aurus представит две своих модели: Aurus Arsenal в исполнении VIP и бронированную версию внедорожника Aurus Komendant», — рассказали в пресс-службе.

Подробностей о моделях нет.

Минивэн Aurus Arsenal входит в линейку российских представительских автомобилей Aurus, разработанных в рамках проекта «Кортеж». Помимо минивэна, в семейство входят седаны и лимузины Senat и внедорожники Komendant.

Габаритная длина минивэна Aurus Arsenal — 5980 мм, колесная база — 3550 мм. Салон минивэна рассчитан на восемь человек. Он оснащается мотором V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Внедорожник Aurus Komendant снабжен теми же агрегатами, что и седан Senat. Под капотом машины — гибридная силовая установка на основе мотора 4.4, который агрегатирован с 9-ступенчатой АКП. Мощность автомобиля — 598 л.с.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили взять в аренду Aurus Komendant.