«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый гоночный автомобиль

На ПМЭФ в Петербурге компания «АвтоВАЗ» представила гоночную версию Lada Iskra, сообщает «РИА Новости».

«Автомобиль оснащен усиленным двигателем 1,8 литра мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова машины укреплена изнутри усиленной рамой. В машине установлены два передних спортивных кресла», — сообщает агентство.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra находится на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra предлагается в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получила три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В базовую версию вошли две подушки безопасности, обогрев и электрорегулировка зеркал.

Ранее в сети появилось фото самой дешевой версии Lada Iskra.