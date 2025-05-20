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Появилось фото спасенного после ДТП лосенка

Прокуратура Московской области опубликовала фото спасенного после ДТП лосенка
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Прокуратура Московской области

Специалисты ветеринарной службы оказали необходимую помощь сбитому в Подмосковье лосенку. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Прокуратура держит под контролем состояние здоровья животного и продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие», — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети фотографии видно, что ноги лосенка перемотаны бинтом.

До этого сообщалось, что в Подмосковье лося, спасенного после аварии, так и не привезли в Лосиный остров. Медики решили отправить пострадавшее животное в клинику в Дмитровском районе. В настоящее время лось находится в тяжелом состоянии: у него зафиксировали многочисленные переломы тазовых конечностей.

По информации канала, медики ввели животному седативные и обезболивающие препараты, наложили гипс и повязки. По предварительной информации, лосенку могут провести операцию.

Ранее сообщалось, что прокуратура Истры проверит оперслужбы из-за оставленного без помощи лосенка.

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