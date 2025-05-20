Лося, сбитого в Подмосковье, так и не привезли в Лосиный остров

Baza: Лося, спасенного после ДТП в Подмосковье, не привезли в Лосиный остров

В Подмосковье лося, спасенного после аварии, так и не привезли в Лосиный остров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ветеринары решили сначала отправить лося в клинику в Дмитровском районе. Сейчас лось находится в стабильно тяжелом состоянии. У него множественные переломы тазовых конечностей», — говорится в сообщении.

По информации канала, медики ввели животному седативные и обезболивающие препараты, наложили гипс и повязки. Предварительно, лосю могут провести операцию.

Инцидент произошел возле поселка Княжье Озеро. Неизвестный мужчина столкнулся с животным на дороге. Лося откинуло на обочину. На место инцидента приехали сотрудники ДПС, чтобы зафиксировать факт аварии. При этом ветеринар, который должен был осмотреть лосенка, лишь изучил случившееся со стороны для составления бумаг и уехал.

Спустя некоторое время автомобилист возвращался на место ДТП за слетевшим госномером, однако тоже не помог лосенку. Жители поселка просили местного егеря отправить животное на реабилитацию. При этом, появилась информация о том, что он начал сбор бумаг для отстрела лося.

Ранее сообщалось, что проведут проверку из-за оставленного без помощи на дороге лосенка.