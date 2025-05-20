В Подмосковье проведут проверку из-за оставленного без помощи на дороге лосенка

Работу оперативных служб проверят в связи с неоказанием своевременной помощи сбитому в Истринской области лосенку. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«По имеющимся данным, около 8 вечера 18 мая 2025 года на 7-м километре автодороги «ММК» Павловская Слобода — Нахабино водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на лося. В результате дорожной аварии животное сильно пострадало, однако своевременной помощи специализированными службами ему оказано не было», — сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки Истринская городская прокуратура может принять «исчерпывающие меры прокурорского реагирования» в отношении ответственных лиц.

По данным телеканала РЕН ТВ, животное временно усыпили, хоть и с третьей попытки, и под аплодисменты местных жителей отправили на лечение в национальный парк «Лосиный остров».

До этого егерь в Подмосковье пригрозил выстрелить в сбитого машиной лосенка.

Ранее в Ленобласти спасатели вывели из реки лосенка, которого собаки загнали в воду и покусали.