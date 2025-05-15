«В идеальном состоянии»: в России продают седан Lada Priora с минимальным пробегом

В Самарской области выставили на продажу седан Lada Priora, выпущенный 14 лет назад, сообщает «Российская газета». Автомобиль находится в идеальном состоянии.

«Продавец сообщает, что автомобиль обработан антикором, не эксплуатировался зимой и последние шесть лет простоял в сухом гараже. Пробег автомобиля составляет 17,8 тыс. километров, что для вазовского двигателя может считаться лишь обкаткой. В паре с 98-сильным мотором работает 5-ступенчатая МКП», — отмечает газета.

Среди опций центральный замок, передние электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал. Цена автомобиля — 760 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.