В РФ продают Ford EcoSport с минимальным пробегом по цене нового китайского кроссовера

В России продают кроссовер Ford EcoSport с минимальным пробегом за 2 млн рублей

В Московской области на продажу выставили кроссовер Ford EcoSport 2018 года выпуска, простоявший в гараже 5 лет, сообщает «Российская газета».

«За короткое время эксплуатации на «Экоспорте» накатали 4,7 тысячи километров. Кроссовер оснащён 122-сильным двигателем объёмом 1,6 литра в паре с «роботом» PowerShift», - говорится в сообщении «РГ».

Отмечается, что у автомобиля есть передние электростеклоподъемники, подушки безопасности, кондиционер. Также продавец отдаёт багажник на крышу и новый комплект зимней резины.

Автомобиль был собран в России на предприятии Sollers. Цена машины как у недорогого нового китайского кроссовера - 2 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что кроссоверы Exlantix ET появились у российских дилеров.