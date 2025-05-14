Стало известно, что будет с ценами на такси из-за закона о локализации

Закон о локализации такси, принятый Госдумой, приведет к росту цен на поездки. Об этом порталу news.ru сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Закон о локализации повысит цены. Что говорит таксистское сообщество? Оно просто в шоке. Многие таксопарки, у кого были в эксплуатации машины отечественной сборки, несли ощутимые убытки. Иногда ремонтировать Range Rover легче, чем уазик. Знаете почему? Кувалда не нужна. Да, первый сложнее, но есть компьютерная диагностика, все откручивается, прикручивается, встает на нужные места. А в некоторых автомобилях, не только в отечественных, нужна кувалда, нужен напильник, чтобы все забить, прибить, подпилить, подтесать, это занимает много времени», — сказал Хайцеэр.

13 мая стало известно, что Государственная Дума окончательно приняла закон о локализации автомобилей такси.

Так, согласно документу, чтобы машина оказалась в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанная машина выпущена в рамках специнвестконтракта, который заключен в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

С 2033 года единственным критерием для допуска машин к использованию в такси станет число набранных баллов локализации.

Исключение сделано для Сибирского федерального округа, а также Калининградской области, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года. Кроме того, исключение сделано для регионов Дальнего Востока. Там требования не будут применяться до 1 марта 2030 года.

До этого в аналитическом центре при правительстве РФ сообщили, что до 500 тыс. водителей будут вынуждены сменить вид деятельности из-за отсутствия возможности заменить личный автомобиль на подходящий под критерии в случае принятия закона «О локализации автомобилей такси».

О том, что произойдет с перевозками пассажиров в такси, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой.