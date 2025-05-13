Прощай, «комфорт»: в России запретили использовать иномарки в такси

В России приняли закон о запрете на использование нелокализованных автомобилей для нужд такси. Выбытие иномарок из таксомоторных парков приведет к росту цен на перевозки — многие перевозчики вынуждены будут покинуть отрасль, а другие уйдут в тень, возродится нелегальный извоз. Подробнее о том, что произойдет с перевозками пассажиров в такси, в материале «Газеты.Ru».

13 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит требования к уровню локализации такси. Теперь таксопарки и водители-частники должны будут использовать только машины российского производства. Причем минимальный уровень их локализации должен превышать 3,2 тыс. баллов по аналогии с госзакупками автомобилей, следует из данных портала Госдумы.

Все иномарки автоматически попадают в России под запрет для таксомоторных перевозок.

Эти обязательства вступят в силу с 1 марта 2026 года, таксопаркам также разрешили использовать автомобили отечественного производства, которые закуплены у заводов, заключивших специнвестконтракт (СПИК) от 1 марта 2022-го до 1 марта 2025-го.

В эту категорию, например, попадают автомобили Chery, которые под брендом Tenet планируют производить на бывшем заводе Volkswagen (ныне «АГР»), кроссоверы Exeed (бывший завод Mercrdes-Benz под управлением «Автодома»), модели московского завода «Москвич», седаны и кроссоверы Evolute Липецкого завода, возможные будущие новинки совместного производства Changan и »Группы ГАЗ», модели Omoda, Jetour, Kaiyi, BAIC с калининградского завода «Автотор», а также автомобили крупнейшего российского завода «АвтоВАЗ».

С 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию либо решение правительства, если речь идет о СПИКе, заключенном после марта 2025 года.

Исключениями стали Калининградская область, Сибирь и Дальний Восток. В первых двух случаях отечественные такси там появятся только в 2028 году, а в Приморье — только через пять лет.

Бизнес проигнорировали

Изначально законопроект о локализации такси был принят в первом чтении больше года назад (в январе 2024 года), но он столкнулся с ожесточенной критикой со стороны бизнес-сообщества и экспертов.

В результате к документу были предложены поправки, в том числе со стороны правительства. Среди них — отмена балльной системы оценки машин. Однако все предложения отклонил комитет ГД.

«Отрасль крайне удивлена принятием сразу во втором и третьем чтениях законопроекта, к текущей редакции которого у бизнеса и экспертного сообщества было множество претензий, которые мы неоднократно озвучивали», — заявила в разговоре с «Газетой.Ru» исполнительный директор Национального совета такси (НСТ) Наталия Лозинская.

По ее словам, главная претензия перевозчиков — искусственное ограничение выбора машин из-за введения балльной системы. Такси не участвует в программе госзакупок, это полностью коммерческая отрасль, поэтому попытки применить балльную систему к отрасли «юридически некорректны».

Она добавила, что принятый закон приведет ко множеству негативных последствий для отрасли, государства и населения: часть перевозчиков уйдет в тень, что снизит налоговые поступления, оставшиеся — сменят вид деятельности. Растущий дефицит перевозчиков повысит стоимость поездок в такси и, соответственно, нагрузку на общественный транспорт .

Лозинская добавила, что НСТ направил в комитет Госдумы по транспорту предложения: например, убрать из законопроекта балльную систему, вывести самозанятых, особенно на подержанных авто, из-под требования о локализации, дать регионам право самим регулировать этот вопрос, а также обязательно связать введение закона с господдержкой перевозчиков.

«В тексте принятого сегодня Госдумой законопроекта ни одно из этих предложений не учтено. Очень много сегодня в ГД говорилось о поддержке отечественного автопрома и очень мало о поддержке отечественной отрасли такси. Поддержка автопрома не должна идти в ущерб доступности и качеству услуг для граждан», — посетовала эксперт.

Такси подорожает

По результатам исследования Аналитического центра при правительстве (АЦ), которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», новый закон приведет к уходу до 507 тыс. таксистов из отрасли .

Чтобы обновить парк под новые требования, водителям понадобятся 289 млрд рублей. Аналитики говорят, что для замены одной машины частично занятому таксисту нужно порядка 471 тыс. рублей. Срок окупаемости при этом составит от 16 лет без учета роста тарифов.

Кроме того, новые автомобили, соответствующие закону, стоят в среднем в 2,1 раза дороже подержанных.

«Законопроект уже получил известность скандального, потому что практически вся отрасль против принятия именно в таком виде, в котором он сегодня есть.

И вот с утра АЦ выдал заключение, что в случае принятия такого законопроекта 50% рынка такси уйдет в тень.

«Дефицит водителей такси уже наблюдается, поэтому тарифы вырастут», — прокомментировала результаты исследования председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее словам, уже сейчас от пассажиров поступают многочисленные жалобы на возросшие цены такси. В случае принятия закона волна подорожания захлестнет агрегаторов с весны 2026 года. В целом по регионам рост будет равномерным, однако в Москве скачок цен будет заметнее из-за более частого обновления таксопарков, подчеркнула Зарипова.

«Таксопарки будут устаревать, также большой отток водителей пойдет в доставку, поскольку в этой сфере подобных требований нет. В результате усугубится дефицит водителей, что приведет не только к увеличению цен, но и к более длительному ожиданию такси», — добавила она.

Зарипова пояснила, что такси больше не будет приезжать к нужной точке за пять минут. В итоге это окажет негативное влияние на мобильность населения РФ.

Безопасность под угрозой

В беседе с «Газетой.Ru» зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков предупредил, что в результате нововведений в качестве такси будут использоваться «автомобили прошлого века».

«Ни по надежности, ни по комфорту, ни по безопасности [автомобили, подходящие под новые требования] не тянут на 2025 год. Я удивляюсь, почему еще молчат пассажиры. К сожалению, выбор [автомобилей такси] невелик. Нужно задумываться о том, чтобы сделать автомобиль для такси — нормальный, большой, надежный и безопасный для водителей и пассажиров», — заявил он.

Попков добавил, что отказ Думского комитета принимать поправки говорит о несплоченности бизнес-сообщества такси и меньшем влиянии в сравнении с отечественными автопроизводителями.

Что говорят агрегаторы

Участники рынка такси, опрошенные «Газетой.Ru», негативно оценили нововведения. Так, в пресс-службе агрегатора такси «Максим» предупредили, что изменения приведут к развитию теневого извоза, формальным докладам о минимальном количестве закупленных отечественных автомобилей, банкротству транспортных компаний и неудовлетворенности граждан качеством услуг такси.

«Проект закона усложнился бюрократическими, непонятными совершенно баллами и СПИКами. На наш взгляд, единственный критерий, который должен быть, когда мы говорим о локализации, — это что автомобиль произведен на территории РФ», — заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что закон о локализации не может распространяться на личные автомобили частных водителей, работающих по заказам через приложения. Причины — в иной экономической модели и преимущественном использовании машины в личных целях.

« Большая часть водителей перевозками подрабатывает и использует автомобиль больше для семейных поездок. Лизинг как продукт физлицам недоступен в принципе, а высокие кредитные ставки не позволяют водителям окупить новый автомобиль », — пояснили в «Максим».

Управляющий директор сервисов такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко, в свою очередь, отметил, что эффект от внедрения этого закона наступит через один-два года.

«Таксопарки будут покупать новые машины, но водители не будут пересаживаться на отечественный автопром, поскольку на рынке будет достаточно старых машин, к которым все привыкли. Агрегаторам придется расширять свои классификаторы, чтобы в тарифах «эконом», «комфорт» и «комфорт+» могли ездить машины более старших годов», — заявил он.

Коваленко добавил, что пассажиры также не хотят ездить на отечественных машинах и отказываются от поездок на них. Кроме того, водителям тяжело проводить 10-12 часов за рулем подобных авто, поскольку они не соответствуют современным требованиям комфорта.

«Поэтому и водители тоже не особо любят брать эти машины. Как следствие, таксопарки не будут брать на себя эту финансовую нагрузку, не будут их покупать и станут «выкатывать» старые автомобили», — заключил Коваленко.

Минфин и представители отечественных автозаводов не ответили на вопрос «Газеты.Ru» по поводу локализации автомобилей для таксомоторных перевозок.