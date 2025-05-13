Аналитики предупредили о тяжелых последствиях закона о такси

В правительстве РФ предупредили об уходе с рынка такси до 500 тысяч водителей

До 500 тысяч водителей такси могут уйти из отрасли в случае принятия закона «О локализации автомобилей такси». Таким прогнозом поделился аналитический центр при правительстве РФ на своем сайте.

«Они будут вынуждены сменить вид деятельности из-за того, что не смогут заменить личный автомобиль на подходящий под критерии», — заявили аналитики.

Согласно тексту закона, с 1 октября 2025 года водителям такси запрещается использовать машины иностранного производства. По новым правилам, перевозить пассажиров можно будет только на отечественных автомобилей, набравших более 3,2 тысячи баллов локализации. Кроме того, можно будет осуществлять перевозки на машинах, которые произведены в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Аналитики центра посчитали, что на обновление автопарка такси по всей России потребуется до 290 млрд рублей. На данный момент лишь 20% машин в таксопарках подходят под критерии закона о локализации.

С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, которые используются как такси, в январе 2023 года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, этот закон простимулирует дополнительный спрос на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

В январе прошлого года комитет Госдумы по транспорту принял этот законопроект в первом чтении. 13 мая планируется принять закон об обязательном использовании отечественных автомобилей в такси во втором чтении.

Ранее в таксопарках пожаловались на качество китайских машин.