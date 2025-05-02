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Россиянам назвали самые популярные машины для параллельного импорта

«Автостат» назвал 10 самых популярных машин для параллельного импорта в Россию
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Hyundai

Наиболее популярными для ввоза в Россию по альтернативному импорту по итогам 2024 года оказались Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«По различным схемам альтернативного импорта в Россию ввозят автомобили как глобальных, так и некоторых китайских брендов. Общий объем продаж новых легковых автомобилей глобальных брендов (без китайских) в 2024 году составил 121 тыс. штук», — написал Целиков.

По его данным, ввоз машин по альтернативному импорту снизился в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом.

Также в десятку популярнейших вошли кроссоверы Kia Sportage и Seltos, седан Hyundai Elantra, кроссоверы Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq, а также внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

Ранее россиянам назвали автомобили, которые подешевели в конце апреля.

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