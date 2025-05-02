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Россиянам назвали автомобили, которые подешевели в конце апреля

«Автостат» назвал пять автобрендов, снизивших цены в конце апреля
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Livan Motors

Во второй половине апреля, с 16-го по 30-е число, в России снизились цены на автомобили пяти брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Livan во второй половине месяца снизил стоимость всех своих моделей. Так, кроссовер X3 Pro подешевел на 230 тыс. рублей (-12,2%)», — отмечается в сообщении.

После снижения цен Livan X3 Pro стоит 1,66 млн рублей, X6 Pro — 2,03-2,14 млн рублей, седан S6 Pro — 1,87-1,96 млн рублей. Бренд SWM снизил цены на весь модельный ряд. У Chery подешевело два кроссовера 2024 года выпуска. В частности, цена Tiggo 8 Pro Max уменьшилась на 150-250 тыс. рублей, Tiggo 9 — на 200 тыс. рублей.

У «КамАЗа» подешевели легкие грузовики семейства «Компас», у Exeed — кроссоверы LX в двух комплектациях.

Ранее автоэксперты перечислили главные особенности прошедшего автосалона в Шанхае.

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