Видео: хабаровчанка с ребенком разбила автомобили на парковке и врезалась в дом

Mash: мать с ребенком разбила четыре машины и врезалась в дом в Хабаровске

В Хабаровске женщина разбила четыре автомобиля на парковке и врезалась в дом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«44-летняя женщина с пятилетним сыном запрыгнула в Vitz на Подгаева — собиралась поехать на кладбище, но не тут-то было. Внезапно активировался режим Халка: за минуту дамочка повредила четыре авто», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, выполняя опасные маневры на дороге, врезается в припаркованную машину и дом.

По информации источника, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медики провели освидетельствование и зафиксировали в ее крови 2,2 промилле алкоголя. Кроме того, сообщается, что в результате произошедшего легковой автомобиль, которым управляла хабаровчанка, получил повреждения, но выяснилось, что транспорт не застрахован.

До этого в Москве автомобиль Audi врезался в столб и сбил человека.

Ранее в Магнитогорске неуправляемый автомобиль игнорировал ПДД.