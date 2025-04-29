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В Магнитогорске на видео попало, как неуправляемый автомобиль игнорировал ПДД

В Магнитогорске на видео попало, как авто сдуло ветром на проезжую часть

В Магнитогорске 29 апреля автомобиль сдуло ветром, и он выехал на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«В Магнитогорске сегодня утром во дворе жилого дома легковушка двинулась с места из-за сильного ветра. Далее ТС выехало на проезжую часть, рискуя столкнуться с другими машинами», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль без водителя выезжает на дорогу, по которой ездят машины. На записи также видно, что в один момент неуправляемый транспорт останавливается на проезжей части.

До этого сообщалось, что на Сахалине двое подростков переплыли ледяную реку, скрываясь от инспекторов ДПС. Инспекторы начали погоню за мопедом Honda Dio без номеров, за рулем которого был подросток. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как два человека оставляют свой мопед, подбегают к водоему и переплывают его.

Ранее Audi на скорости снес москвича и врезался в столб.

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