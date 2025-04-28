На видео попало, как Audi на скорости снес москвича и врезался в столб

В Москве на видео попало, как Audi врезался в столб и сбил человека

В Москве автомобиль Audi врезался в столб и сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Момент ДТП с «Ауди», который снес пешехода и улетел в столб в Москве. Автомобиль от удара разорвало на две части. Водитель и прохожий пострадали — оба сейчас госпитализированы», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовал запись с уличной камеры. На кадрах видно, как иномарка на большой скорости врезается в столб. После удара начинает идти дым.

По информации источника, в настоящее время двое пострадавших в результате ДТП находятся в Боткинской больнице.

Инцидент произошел на улице Правды. В момент столкновения рядом находились два пешехода, которые успели отбежать в сторону. На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: смят кузов, треснуты окна, сломан бампер и капот. Кроме того, столб проломил машину. На записи также видно, что запчасти от автомобиля разбросаны на проезжей части.

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