Китайский GAC представил пикап в стиле Tesla Cybertruck

В Шанхае GAC показал пикап в стиле Cybertruck от Tesla

Китайский автопроизводитель GAC представил на Шанхайском автосалоне концептуальный Pickup 01.

«Компания GAC представила GAC Pickup 01 — концептуальный грузовик, разработанный с учетом технологической эстетики для пользователей по всему миру», — отмечается в сообщении фирмы.

Автомобиль снабжен системой автономного управления, включая режимы для буксировки прицепа и движения по узким улицам. У пикапа GAC, как и у американского Tesla Cybertruck, угловатый дизайн кузова с панелями естественного металлического цвета.

В качестве основных экспортных рынков для пикапа рассматриваются, в частности, Саудовская Аравия, Чили и Мексика. Его технические характеристики и сроки вывода на рынок серийной версии автопроизводитель не раскрывает.

Ранее в Шанхае показали седан от бывшего главы отдела дизайна Rolls-Royce.