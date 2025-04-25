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В Китае показали люксовый седан, созданный экс-главой отдела дизайна Rolls-Royce

Roewe показал в Шанхае люксовый седан в стиле нового Jaguar
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carnewschina.com

Китайский бренд Roewe, входящий в концерн SAIC Motor, представил на автосалоне в Шанхае концепт-кар Pearl, созданный бывшим главой отдела дизайна Rolls-Royce Йозефом Кабаном. Об этом сообщает carnewschina.com.

Концепт представляет из себя электрический седан, который похож на Rolls-Royce Ghost и недавно выпущенный Jaguar Type 00. У автомобиля отсутствует центральная стойка, а также зеркала заднего вида. Выделяются золотая окантовка окон и «парящая» крыша.

В салоне установлены четыре сиденья, овальное рулевое колесо, большой экран на передней панели и выдвижные столики для задних пассажиров.

О том, появится ли серийная версия Pearl, пока не сообщается.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае.

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