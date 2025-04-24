На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Пост о приостановке движения транспорта был опубликован в 0:21.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Накануне проблем с проездом машин к досмотровым пунктам не было с обеих сторон Крымского моста.

Однако глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что крупномасштабные учения по противодействию высадке диверсионных групп противника пройдут 24 апреля в прибрежной зоне от Феодосии до Фороса в Крыму. В маневрах будут участвовать подразделения теробороны «Барс-Крым», Минобороны РФ, а также других силовых и правоохранительных структур. Цель учений -— отработать меры по недопущению проникновения вражеских диверсантов на территорию Крыма.

Ранее на Украине стали вновь угрожать взорвать Крымский мост.