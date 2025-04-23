Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму пройдут учения по защите от диверсантов

Аксенов: учения по борьбе с диверсантами пройдут в прибрежной зоне на юге Крыма
close
Министерство обороны РФ

Крупномасштабные учения по противодействию высадке диверсионных групп противника пройдут 24 апреля в прибрежной зоне от Феодосии до Фороса в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в маневрах будут участвовать подразделения теробороны «Барс-Крым», Минобороны РФ, а также других силовых и правоохранительных структур. Цель учений — отработать меры по недопущению проникновения вражеских диверсантов на территорию Крыма.

«Будет осуществляться полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий с 9:00 до 15:00», — написал Аксенов.

Он призвал жителей полуострова отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие.

12 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе начались учения Черноморского флота РФ. Он уточнил, что военнослужащие отработают применение различных видов оружия и установку дымовой завесы.

В марте Аксенов заверил, что Крым готов к отражению атак украинских диверсантов. Он отметил, что украинская сторона готова на все, и власти Крыма готовы принять любое развитие событий. По его словам, регулярно проводятся учения подразделений «Барс-Крым» «в условиях, приближенных к боевым». Он подчеркнул, что бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов.

Ранее сообщалось, что в двух районах Крыма отключат мобильную связь из-за учений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами