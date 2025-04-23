В Крыму пройдут учения по защите от диверсантов

Аксенов: учения по борьбе с диверсантами пройдут в прибрежной зоне на юге Крыма

Крупномасштабные учения по противодействию высадке диверсионных групп противника пройдут 24 апреля в прибрежной зоне от Феодосии до Фороса в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в маневрах будут участвовать подразделения теробороны «Барс-Крым», Минобороны РФ, а также других силовых и правоохранительных структур. Цель учений — отработать меры по недопущению проникновения вражеских диверсантов на территорию Крыма.

«Будет осуществляться полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий с 9:00 до 15:00», — написал Аксенов.

Он призвал жителей полуострова отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие.

12 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе начались учения Черноморского флота РФ. Он уточнил, что военнослужащие отработают применение различных видов оружия и установку дымовой завесы.

В марте Аксенов заверил, что Крым готов к отражению атак украинских диверсантов. Он отметил, что украинская сторона готова на все, и власти Крыма готовы принять любое развитие событий. По его словам, регулярно проводятся учения подразделений «Барс-Крым» «в условиях, приближенных к боевым». Он подчеркнул, что бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов.

Ранее сообщалось, что в двух районах Крыма отключат мобильную связь из-за учений.