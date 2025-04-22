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Стало известно, сколько денег уйдет на самый дешевый кроссовер JAC за пять лет

НАПИ: за пять лет на содержание JAC JS3 придется потратить 1,9 млн рублей
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JAC

За пять лет владельцы самого дешевого в модельной линейке JAC для России кроссовера JS3 потратят на его обслуживание 1,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на JAC JS3 обойдется в 25,61 рубля. За год получается сумма 384,1 тыс. рублей, за пять лет — 1,9 млн рублей. Цена машины составляет 1,98 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Длина JS3 составляет 4345 мм при колесной базе 2560 мм. Под капотом установлен 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с. (150 Нм), привод только передний. В базовой комплектации мотор сочетается с 6-ступенчатой механикой, в более дорогой версии машина оснащена вариатором. В качестве передней подвески применяются стойки McPherson, сзади — скручивающаяся балка.

В начальную комплектацию входят галогеновые фары и светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, механическая регулировка сидений, круиз-контроль, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира. В версии с вариатором список оснащения дополняется камерой заднего вида, шумоизоляцией капота, системой климат-контроля и другими опциями.

Ранее сообщалось, что Tank покажет в Шанхае конкурента модели Jeep Wrangler.

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