Tank покажет в Шанхае конкурента модели Jeep Wrangler

На Шанхайском автосалоне, который пройдет с 23 апреля по 2 мая, будет представлена обновленная версия Tank 300. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Автомобиль представят с новой, бежевой окраской кузова, колесами с внедорожными шинами и портальными мостами. Отмечается, что машина составит конкуренцию модели Jeep Wrangler.

Под капотом автомобиля будет установлен шестицилиндровый V-образный двигатель объемом 3,0 литра с 48-вольтовой силовой установкой. Мощность агрегата составляет 353 л.с.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее Zeekr показал внедорожник, похожий на Rolls-Royce.