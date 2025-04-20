Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию

В марте экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в 2,6 раза

Китай в марте впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

«В начале весны поставки легковых автомобилей из КНР в Россию показали положительную динамику впервые с сентября прошлого года — они выросли в 2,6 раза и составили максимальные с декабря $605 млн», — говорится в сообщении агентства.

Однако в годовом выражении поставки все еще ниже значений марта прошлого года — почти на 30%.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее была названа средняя цена нового автомобиля в России.