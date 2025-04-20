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Названа средняя цена нового автомобиля в России

«Автостат»: средняя цена нового авто в РФ в марте составила 3,11 млн рублей
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Илья Наймушин/РИА Новости

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России в марте 2025 года составила 3,11 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова. Таким образом, цена оказалась на 8% ниже, чем в марте 2024 года.

По словам эксперта, удешевление автомобилей связано с переполненными дилерскими стоками. У продавцов не остается другого выхода, кроме как снижать цены, чтобы избавиться от машин 2023 и 2024 годов выпуска, которые скопились на складах.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в России в 2025 году рекордно снизятся продажи китайских автомобилей.

По его мнению, продажи китайских авто «просядут» на 15–17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.

Ранее россиянам рассказали, почему автомобиль в Китае стоит дешевле, чем в России.

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