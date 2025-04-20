В России продают Lada Niva 1977 год выпуска с минимальным пробегом

В Подмосковье продают Lada Niva 1977 года без пробега за 3 млн рублей

В Московской области выставили на продажу Lada Niva, выпущенную в 1977 году. Пробег автомобиля составляет 6 км. Об этом сообщает «За рулем».

«Под капотом – 1,6-литровый карбюраторный двигатель мощностью 75 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод, само собой, присутствует», — говорится в сообщении журнала.

Отмечается, что выпущенная в 1977 году, эта Нива принадлежит к числу первых серийных экземпляров легендарного советского внедорожника. Продавец планирует выручить от продажи 3 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».