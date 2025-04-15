В России выставили на продажу «китайский Touareg»

В России продают «китайский Touareg» Zotye T600 без пробега за 1,3 млн рублей

В Московской области на продажу выставили «китайский Touareg» - кроссовер Zotye T600 2017 года выпуска без пробега. Об этом сообщает «Российская газета».

«T600, находившийся до этого на консервации, оснащен двухлитровым мотором Mitsubishi. Работает в паре с «роботом», который, по словам владельца, не хуже гидроавтомата как в плане переключения передач, так и по надежности», — сообщает газета.

Авто богато укомплектован, включая панорамную крышу. Цена — 1,3 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.