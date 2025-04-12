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«Москвич» запатентовал эмблему советского завода АЗЛК

«Москвич» закрепил за собой право на эмблему АЗЛК до 2033 года
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Александр Макаров/РИА Новости

«Москвич» до 2033 года сохранил за собой право использования эмблемы АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола, советское название предприятия — «Газета.Ru»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

«В качестве правообладателя в документах выступает акционерное общество «Московский Автомобильный Завод «Москвич». Под данным логотипом предприятие планирует продолжить производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти», — отмечается в публикации.

Права на логотип АЗЛК, закрепленные за современным «Москвичом», истекали в октябре 2025 года. Завод успел повторно зарегистрировать за собой эмблему до истечения этого срока.

Ранее в России подорожал аналог Kia Rio под маркой Solaris.

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