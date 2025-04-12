«Москвич» запатентовал эмблему советского завода АЗЛК

«Москвич» закрепил за собой право на эмблему АЗЛК до 2033 года

«Москвич» до 2033 года сохранил за собой право использования эмблемы АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола, советское название предприятия — «Газета.Ru»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

«В качестве правообладателя в документах выступает акционерное общество «Московский Автомобильный Завод «Москвич». Под данным логотипом предприятие планирует продолжить производить и продавать в России машины, бульдозеры, станки, двигатели и другие автомобильные запчасти», — отмечается в публикации.

Права на логотип АЗЛК, закрепленные за современным «Москвичом», истекали в октябре 2025 года. Завод успел повторно зарегистрировать за собой эмблему до истечения этого срока.

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